SARONNO – “Per la settimana dedicata al carnevale, oltre ai momenti di clowneria e piccolo circo volti alle scuole dell’infanzia con Daniel Romila di Parada Italia onlus, Pro loco Saronno in sinergia con il Dipartimento Cultura del Comune, ritorna ad offrire alla città un grande evento per il carnevale sabato 5 marzo dalle 15 alle 18 in piazza e per le vie del centro cittadino”. Lo annuncia, con una nota, l’Amministrazione comunale.

“A tutti i bambini, mascherati e non, sarà garantito il Pic, Pronto intervento clown, un’animazione itinerante con il Nuovo Circo!Un trampoliere giocoliere, un monociclista, due acrobati e un musicista animeranno con musica e giocoleria il pomeriggio del Carnevale!” rilevano dal Comune.

(foto archivio)

28022022