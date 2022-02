x x

SARONNO – E’ stata lanciata ieri su Facebook la prima raccolta da Saronno di aiuti per la popolazione ucraina alle prese con la guerra.

L’appello, che arriva da Inna una saronnese di origine Ucraina, riguarda “medicine di primi urgenza, antidolorifici, antisettici, antinfiammatori, antibiotici, antiunfluenzali, bendaggi, cibo in scatole, beni di igiene, pannolini, intimo maschile”.

Per informazioni sulla consegna è possibile chiamare il 3245441763 dalle 12 alle 13 oppure dopo le 19.

Tutti i beni saranno spediti in guerra in Ucraina da volontari. Da Saronno andranno a Monza dove partiranno alla volta di Leopoli poi da lì i volontari porteranno nelle zone di guerra.

E’ l’ultima iniziativa in città che si è mobilitata con un flash mob, un presidio e l’annuncio del sindaco Augusto Airoldi di essere pronto ad accogliere profughi ucraini.

