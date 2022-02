x x

SARONNO – L’Oratorio di Via Legnani, impossibilitato per il perdurare della situazione di emergenza sanitaria ad organizzare in presenza la tradizionale Tombolata dell’Epifania alla sala cinematografica Silvio Pellico dà ora appuntamento a tutto il suo affezionato pubblico a sabato 5 marzo alle 20,30 sugli FM 88 di Radiorizzonti e sul canale 880 del digitale terrestre per la tombolata di Carnevale.

Ricchissimi premi per i vincitori e premi di consolazione per i meno fortunati.

In palio per la tombola una magnifica e-bike e per l’estrazione delle cartelle un monopattino elettrico di ultimissima generazione.

All’interno dell’evento e per tutta la durata della serata saranno previsti dedicati momenti per i più piccoli con giochi e premi a sorpresa.

Le cartelle sono in vendita alla segreteria dell’oratorio, la segreteria parrocchiale e la merceria Linda di Vicolo Pozzetto.

Tutto il ricavato verrà destinato per sostenere e far fronte alle molteplici spese di gestione e di manutenzione degli ambienti dell’oratorio.

Il Comitato Organizzatore attende tutti numerosissimi cogliendo anche l’occasione per ringraziare gli affezionati sponsor e commercianti che hanno permesso, con il loro contributo e fattiva collaborazione, di sostenere questa iniziativa e mantenere viva una tradizione che si è sempre più consolidata e affermata negli anni.

