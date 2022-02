x x

SARONNO – Nelle ultime due estati, campagna elettorale compresa, i dehors e i tavolini fuori dal bar sono stati al centro di decine di interventi su come dessero nuova vita alla città di Saronno aumentandone la vivibilità serale e più in generale nel periodo estivo. Eppure oggi alle porte della primavera sono molti i commercianti saronnesi preoccupati di non poter avere in tempi utili e con costi sostenibili i permessi per posizionare tavoli e sedie.

Nel mese di dicembre l’Amministrazione ha chiesto ai commercianti di rimuovere i dehors posizionati gratuitamente con una procedura semplificata perchè i permessi di utilizzare gli spazi che in situazioni di normalità non venivano concessi (ad esempio alcuni parcheggi o marciapiedi), sarebbe terminata a fine 2021. In realtà la legge di bilancio ha confermato l’esenzione dal canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico senza la necessità di una nuova autorizzazione fino al 31 marzo.

Ora che la scadenza è alle porte i commercianti si sono mobilitati, lo spazio all’aperto è essenziale in un’annata così difficile dal punto di vista economico. La situazione è diversa tra chi aveva il dehors prima dell’emergenza Covid, in questo caso sono state avviate le pratiche per rinnovo, e chi avendo iniziato durante la pandemia deve fare ex novo tutta la pratica facendo i conti con le rigidità di un regolamento datato e che non è stato rinnovato per far fronte alla situazione degli ultimi due anni. La preoccupazione è che, tra permessi, controlli si perdano settimane preziose.

Del resto in altre città, come ad esempio Gallarate, si sono studiate soluzione ad hoc, già attivate, permettendo non solo di partire immediatamente con i dehors ma permettano ai commercianti di contando su una riduzione del canone e su una semplificazione degli adempimenti.

Un problema quello dei dehors su cui molti titolari di attività hanno attivato Ascom che ha scritto all’Amministrazione comunale, l’assessore alla partita è Mimmo D’Amato, chiedendo un incontro per parlare di soluzioni tamponi per i dehors 2022 ma anche chiedere una revisione necessaria del regolamento che, nel tempo aveva già fatto emergere delle criticità, ma che alla luce degli ultimi due anni di pandemia va completamente rinnovato.

28022022