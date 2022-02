x x

SEREGNO – Un treno merci su un binario di servizio è leggermente deragliato oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di Seregno. Protagonista dell’incidente un treno merci di tredici vagoni che con 13 vagoni trasportava un carico di bobine di materiale ferroso. In sostanza, secondo una prima ricostruzione il convoglio in retromarcia ha sfondato la barriera di fine corsa proseguendo per circa 200 metri.

Il personale a bordo del treno, il macchinista e il manovratore, è stato soccorso dai soccorritori fatti convergere sul posto dalla centrale operativa Areu. Un uomo non ha avuto bisogno di cure mentre l’altro, un 36enne, è stato solo medicato sul posto senza bisogno di andare all’ospedale.

Per gli accertamenti e la messa in sicurezza della stazione sono intervenuti i vigili del fuoco (Autopompa del distaccamento di Seregno e di Desio e modulo di supporto del distaccamento di Seregno Volontari), i carabinieri di Seregno e i tecnici di Rfi.

Disagi anche per i viaggiatori della linea Milano Chiasso che ha sospeso il servizio nella zona di Seregno e per quelli saronnesi della linea S9 Seregno-Saronno. E’ stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Milano e Saronno.