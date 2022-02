x x

RHO – E’ finita bene la vicenda del medico Matteo Banderali, che ha tenuto per tante ora tutto l’altomilanese con il fiato sospeso: in stato confusionale si era barricato in casa nel primo pomeriggio di domenica, iniziando anche a sparare (non verso l’esterno) con le due pistole che deteneva legalmente. A seguire momenti di grane tensione con la sua casa, in una cascina ristrutturata a Mazzo di Rho, circondata dalle forze dell’ordine ed anche i reparti speciali pronti ad intervenire. Ma dopo 8 ore, poco dopo le 19 di ieri, è uscito spontaneamente di casa. Illeso, è stato trasportato in ospedale. Il medico, un otorinolaringoiatra di 42 anni, vive solo: forse era sotto l’effetto di psicofarmaci, non avrebbe comunque spiegato i motivi del suo gesto.

