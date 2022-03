x x

SARONNO – Viveva in città Mauro Cortesi giornalista 71enne collaboratore fino al dicembre scorso dell’Ansa che si è spento oggi all’età di 71 anni.

Ha lavorato l’agenzia di stampa dal 1970 quando ha iniziato come telescriventista a Roma. Nella sua carriera ha seguito grandi casi di cronaca come l’omicidio di Maurizio Guzzi e la strage di Linate ma aveva seguito anche il calcio a partire dalle trasferte di Milan e Inter. Era stato eletto anche in vari organismi sindacali tra cui il consiglio direttivo del Glgs-Ussi Lombardia.

Attorno alla famiglia, la moglie Marisa e i figli Christian (avuto dal primo matrimonio) e Massimo coi nipoti, si sono stretti tantissimi colleghi e conoscenti.

