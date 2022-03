x x

SARONNO – L’ufficialità è giunta con il comunicato del Comitato regionale calcistico della Lombardia: il Fbc Saronno ha deciso di rinunciare a partecipare al proseguo del campionato Under 18 (Allievi regionali), torneo sperimentale. Ad inizio stagione alle varie società era stata chiesta alle varie società la disponibilità a prendervi parte ma la prolungata sosta natalizia, i problemi legati alla imprevista ondata di contagi da coronavirus, assenze ed infortuni hanno impedito al Saronno (come ad altri club, proprio nei giorni scorsi era giunte anche le forzate defezioni di Azzano e Grassobbio sempre in Lombardia) di esserci – con una propria squadra – anche nel girone di ritorno.

In sostanza, le compagini del girone che avrebbero dovuto affrontare il Saronno ora sono chiamate ad osservare il turno di riposo. Per il club saronnese la possibilità di riprovarci l’annata prossima quando si cercherà di disporre di una rosa più ampia.

(foto archivio: un incontro di una squadra giovanile del Fbc Saronno)

