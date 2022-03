x x

CARONNO PERTUSELLA – “Il Vespa Club Caronno Pertusella esprime tutta la sua vicinanza agli amici vespisti e a tutta la popolazione ucraina. Nella speranza che il fumo delle nostre scoppiettanti marmitte possa andare a sostituirsi al fumo causato da queste orribili bombe”. Così il messaggio che l’associazione caronnese ha voluto rivolgere tramite i social agli amici del Vespa club Ukraine.

E’ una delle tante iniziative solidali che anche nella zona si stanno sviluppando in questo giorni dopo l’invasione da parte della Russia al territorio ucraino.

(foto: vespisti ucraini sulle strade nelle campagne attorno alla capitale Kiev, l’evento si era tenuto nell’ottobre dell’anno scorso, con grande partecipazione)

