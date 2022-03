x x

SARONNO – Seminarista e diacono in oratorio al Santuario della Beata vergine di Saronno, e ora sacerdote alla parrocchia di San Giuseppe a Busto Arsizio don Giuseppe Tedesco l’altro giorno è partito in pulmino per Lodz in Polonia, percorrendo 3000 chilometri: lo stavano aspettando otto bimbi e ragazzi fra i 9 ed i 15 anno ed una mamma con figlia di pochi giorni, scappati dall’Ucraina in guerra. Li aveva conosciuti durante le loro parmanenze estive a Busto, e dove erano ritornati anche nel periodo natalizio. Don Giuseppe in questi giorni aveva parlato con loro al telefono, e poi è corso a prenderli. Ora saranno sistemati nella parrocchia bustocca e nelle case di quattro famiglie che si sono rese disponibili all’accoglienza.

A sostenere don Giuseppe anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che ha pubblicato sui social una foto del sacerdote con alcuni dei bimbi che è andato a salvare: “Don Giuseppe Tedesco è andato a dare soccorso a otto bambini e a una mamma con la figlia di pochi giorni, provenienti della zona di Chernobyl. Il viaggio è iniziato dopo che don Giuseppe è entrato in contatto con le famiglie, i cui figli erano stati ospitati dalla parrocchia di Busto Arsizio durante le vacanze estive e di Natale. Secondo le previsioni, arriveranno nelle prossime ore. Come Regione Lombardia abbiamo dato la nostra piena disponibilità per mettere a disposizione dei piccoli profughi e della Parrocchia quanto necessario per la loro ospitalità. Un piccolo segno di solidarietà per confermare come il sostegno dei più deboli, a partite dai bambini, sia al centro della nostra attenzione”.

