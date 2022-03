x x

SARONNO – Si terrà questa sera alle 20.30 all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15 l’incontro organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Officina Vivaio. Il titolo della serata sarà “La Bernardino Luini”.

Relatore della serata Cino Zucchi, che racconterà ai presenti lo stato attuale del progetto sull’area ex-Isotta dal punto di vista architettonico.

Cino Zucchi, architetto di statura internazionale titolare e mente dello studio Cza, è professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana e al dottorato di Progettazione Architettonica e Urbana al Politecnico di Milano. Vanta un formidabile cursus honorum come docente, ed è autore di progetti iconici arrivati alla ribalta internazionale, tra cui vale la pena di citare il recente Lavazza Headquarters di Torino.

