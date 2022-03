x x

LIMBIATE – Anche a Limbiate, da parte della locale Amministrazione civica, una iniziativa solidale nei confronti del popolo dell’Ucraina e la richiesta che si fermi la guerra: il palazzo del Municipio, in via Monte Bianco, si è illuminato con i colori della bandiera ucraina. I faretti posti nella copertura dello stabile irradiano infatti una luce blu e gialla.

E’ una delle molte iniziative che si sono tenute nella zona, per chiedere lo stop del conflitto in corso con la Russia, e di solidarietà al popolo del Paese dell’est europeo; manifestazioni e presidi pro Ucraina si sono svolti in zona a Saronno, Caronno Pertusella e Cislago.

