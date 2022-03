x x

SARONNO – Ripartirà dal Mugello, dove in passato è già salito sul primo gradino del podio, Laurence Balestrini il pilota di Formula Renault saronnese che torna in pista dopo un infortunio e seri danni alla sua vettura.

L’annuncio arriva dallo stesso campione entusiasta di condividere la novità con la propria città. Negli ultimi anni Laurence è stato protagonista anche di diverse iniziative a Saronno come quella di portare la sua monoposto sulle strade della città degli amaretti.

“Sono felice di poter annunciare che il prossimo 25-27 marzo sarò in pista al Mugello Circuit per il mio ritorno alle gare con il Viola Formula Racing, dopo l’incidente di Imola dello scorso mese di settembre! Un enorme ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno supportato durante questo periodo. Cercherò di ripagarvi con delle prestazioni-super una volta in pista! A breve vi svelerò ulteriori dettagli”.

Laurence Balestrini ha anche attivato un crowdfunding per poter riparare la propria vettura danneggiata nell’incidente di gara in cui è rimasto infortunato.

(foto archivio)

