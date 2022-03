x x

CERIANO LAGHETTO – “Oggi a Ceriano Laghetto visita istituzionale del nuovo questore della provincia di Monza e Brianza, Marco Odorisio. Sono state 2 ore cordiali, dove si è discusso di molti aspetti inerenti la sicurezza, ma si è anche parlato di progettualità e territorio, inoltre la bella giornata ci ha permesso una passeggiata per le vie della nostra Ceriano”. A riferire della visita è il sindaco cerianese, Roberto Crippa, che ha ricevuto il questore con il vicesindaco Dante Cattaneo, l’assessore Romana Campi ed i rappresentanti della polizia locale.

A Odorisio ed a tutti i suoi collaboratori vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la cittadinanza” rimarca Crippa.

(foto: un momento della visita del nuovo questore di Monza, Marco Odorisio, a Ceriano Laghetto, ricevuto dalle autorità locali)

01032022