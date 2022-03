x x

SARONNO – Amor Sportiva, Gruppo Sportivo Robur Saronno e CTC Ceriano organizzano una raccolta fondi per l’emergenza Ucraina. I soldi raccolti saranno consegnati ad associazioni operanti nel territorio per l’acquisto di medicinali e generi di prima necessità. Sarà nostro impegno comunicare quanto raccolto e distribuito.

Chiediamo di inserire la causale Emergenza Ucraina. I soldi saranno raccolti sul conto corrente del Gruppo Sportivo Robur Saronno.

Beneficiario:

Gruppo Sportivo Robur Saronno

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA

Causale:

Emergenza Ucraina

IBAN:

IT98F0837432960000005504624

Il termine ultimo per le donazioni è fissato per il giorno 10 Marzo 2022.

