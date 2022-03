x x

SARONNO – Continua la mobilitazione della comunità saronnese per la popolazione ucraina. Dopo la raccolta fondi di Inna e quella organizzata dall’istituto comprensivo Ignoto Milite anche la Saronno Servizi ex municipalizzata ha deciso di scendere in campo con un progetto dedicato esplicitamente ai farmaci.

L’invito è quello di portare in farmacia medicinali e materiale di primo soccorso da inviare nelle zone colpite dalla guerra. Il punto di raccolta sono le farmacie comunali cittadine (la 1 in via Manzoni 33 e la 2 in via Valletta) ma anche il punto tampone (attivo a Villa Gianetti in via Roma 20)

Cosa è possibile donare? Siringhe, cotone, disinfettanti, antibiotici, tachipirina, antipiretici, bende, fazzoletti e salviettine umide, gel disinfettanti, materiale per pronto soccorso e per lavarsi senz’acqua.

