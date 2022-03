x x

SARONNO – Russia e Bielorussia escluse dalle competizioni europee del “batti e corri” nel 2022: la decisione della Wbsc, World Baseball Softball Confederation Europe, è giunta la scorsa notte e si “allinea” a quella presa da altre federazioni sportive, come quella del calcio, a seguire dell’invasione russa dell’Ucraina. Per quanto riguarda il softball locale, la partecipazione della Carrousel di Mosca è dunque cancellata all’appuntamento di metà agosto di Coppa delle Coppe al quale prende parte l’Inox Team Saronno e che si terrà a Viladecans nei pressi di Barcellona in Spagna.

Le Carrousel era state ospiti proprio a Saronno nell’agosto scorso, dove si era tenuta l’edizione 2021 della Coppa Coppe.

Come si legge in un comunicato della Wbsc, “sia le nazionali che le squadre di club di Russia e Bielorussia sono escluse da tutte le competizioni europee”. La confederazione aveva già stabilito di trovare nuove locaton a tutti gli eventi del baseball e softball europeo originariamente previsti in Russia nel 2022.

(foto archivio: Carrousel Mosca in campo a Saronno l’estate scorsa)

