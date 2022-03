x x

SARONNO – Radiorizzonti ha deciso di organizzare un momento di confronto tra mondo politico e delle associazioni sulla situazione e il futuro dell’ospedale di Saronno.

I protagonisti della serata sono Augusto Airoldi (sindaco), Eugenio Porfido (Ats Insubria), Emanuele Monti (presidente della commissione sanità regione Lombardia), Samuele Astuti (consigliere Pd regione Lombardia), Massimo Beneggi (portavoce del comitato per la salvaguardia dell’ospedale), Roberto Guaglianone (portavoce della Società della cura)

IlSaronno racconterà il confronto con una diretta play by play.

Per seguire lo Speciale ospedale di Saronno martedì primo marzo alle 21 su Radiorizzonti Inblu (fm88, www.radiorizzonti.org, app Radiorizzonti scaricabile da google play e playstore, Dab+ per MI è provincia).

