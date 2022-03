x x

SARONNO – L’Istituto comprensivo “Ignoto Militi” di Saronno è in prima linea perle iniziative di solidarietà.



“Tantissimi ucraini in maggioranza donne, bambini, anziani sono fuggiti lasciandosi tutto alle loro spalle – spiegano dall’istituto scolastico saronnese con sede in via Antici – Proviamo, nel nostro piccolo, ad aiutare queste persone che stanno soffrendo. Servono alimenti non deperibili e non a breve scadenza, prodotti per l’igiene per adulti e bambini, biancheria nuova, coperte e lenzuola, capi invernali (sciarpe, maglioni, cappotto anche usati, piumoni, vestiario e scarpe pesanti).

La raccolta avverrà da mercoledì 2 marzo in tre punti di raccolta: plesso Bascapè, plesso Militi e plesso Rodari, dalle 9 alle 16 (tranne nei giorni di venerdì – Carnevale-, sabato e domenica). Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di I grado, coadiuvati dai loro insegnanti, provvederanno alla sistemazione del materiale raccolto che sarà consegnato alla Croce Rossa Italiana, sede di Saronno e/o alla Protezione Civile della sede Rovello Porro che ha già manifestato la disponibilità al ritiro dei pacchi nei plessi. Quest’ultima ha già comunicato che la prima partenza è prevista per sabato 5 marzo e la seconda per sabato 12 marzo.

