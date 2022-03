x x

LOMAZZO – Giornata di pulizia dell’ambiente domenica 6 marzo a Lomazzo. Il ritrovo dei volontari è previsto alle 8.30 presso il magazzino comunale di via della Traversa (zona industriale, a sud del campo sportivo); divisione in gruppi di lavoro e inizio attività alle 8.40 per la pulizia dei boschi del parco Lura.

“In base alle adesioni, puliremo la zona lungo via Leonardo da Vinci verso Turate, i boschi del Monivasco nella zona dello svincolo Lomazzo Nord, i boschi della Moronera a ovest di Manera, i bordi dei campi lungo le strade esterne al paese – ripielogano dal Comune – E’ necessario essere provvisti di guanti; i sacchi per la raccolta saranno consegnati in loco. Grazie anticipate a tutti i singoli cittadini e a tutte le famiglie che vorranno aderire: impegnarsi per pulire insieme l’ambiente è il gesto più educativo che possiamo trasmettere alle nuove generazioni, per sviluppare il rispetto per la natura e per l’ambiente che ci ospita”.

Iscrizioni inserendo i propri dati su: bit.ly/ambientemarzo22

(foto archivio: pulizie nel Parco del Lura)

02032022