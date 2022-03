x x

SARONNO – Ieri mattina si è spenta Germana Omati Telaro conosciutissima e amatissima saronnese. il funerale sarà domani giovedì 3 marzo alle 11 in Prepositurale mentre stasera ci sarà il Rosario alle 20,30 dalle Suore di via Cavour.

Anni 92 madre di 14 figli, ha fondato con il marito un’azienda nel settore degli arredamenti per farmacie e lavorato insieme a lui per oltre 50 anni. E’ stata sempre molto attiva nel volontariato, a partire dai corsi per i fidanzati al Gruppo Alice.

La saronnese ha lasciato qualche parola a familiari amici e conoscenti: “Non voglio che piangiate alla mia morte, perché io sono contenta di andare da mio marito, i miei figli e mia nipote che mi hanno preceduto. Siate contenti e fate festa”.

