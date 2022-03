x x

SARONNO – “Ho scritto al Direttore generale dell’Asst Valle Olona, Eugenio Porfido, per chiedergli di convocare un tavolo di confronto con i sindaci di Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo afferenti al nascente Distretto sanitario di Saronno e di estendere tale invito anche i sindaci dei comuni di Rovello Porro e Ceriano Laghetto che, pur non essendo compresi nel distretto, partecipavano al tavolo istituito da ATS Insubria nel 2019 per i problemi inerenti all’ospedale di Saronno”. Così Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali al Pirellone, in una nota.

“La legge regionale 22/2021 di potenziamento della sanità lombarda – spiega Monti -, di cui sono stato relatore, ha inteso far interagire maggiormente le realtà sanitarie con i sindaci e le amministrazioni locali. Dal 2019, il tavolo di coordinamento sull’ospedale di Saronno ha portato risultati proficui che hanno permesso di programmare interventi strutturali, tecnologici e di rafforzamento del personale”.

“Mi sono permesso, in qualità di consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, di richiedere quest’attivazione al direttore Porfido, in mancanza di un ruolo attivo e di capofila che il Comune di Saranno non ha ricoperto in questi ultimi anni. C’è bisogno di amministratori che portino idee di sviluppo e non si limitino a scrivere lettere e comunicati stampa demagogici. Per questo ho chiesto che partecipino anche i colleghi consiglieri regionali eletti in Provincia di Varese”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn