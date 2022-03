x x

CERIANO LAGHETTO – “No alle minacce a Dante Cattaneo ed alla sua famiglia!” La Lega della Brianza prende posizione e respinge gli episodi che sono avvenuti in questi giorni. La moglie del vicesindaco di Ceriano Laghetto è originaria della Russia, ed ora sono accaduti alcuni spiacevoli episodi, sui quali si sofferma il consigliere regionale Andrea Monti del Carroccio: “Dante Cattaneo negli ultimi giorni è vittima di attacchi e minacce personali, anche alla sua famiglia, alla moglie e ai figli“.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: da sinistra, il consigliere regionale Andrea Monti, che è anche assessore comunale a Lazzate ed esponente della Lega, con Dante Cattaneo ed il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico)

02032022