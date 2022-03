x x

SARONNO – Intossicazione etilica, intervento di carabinieri e ambulanza della Croce rossa oggi alle 15.40 in centro a Saronno per un uomo che si era sentito male. La segnalazione è giunta dai passanti, i mezzi di soccorso sono presto arrivati in via Antici: il paziente è stato infine trasportato all’ospedale di Saronno a smaltire la sbornia, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

In precedente alle 11.20 intervento dell’ambulanza della Cri saronnese in via Don Griffanti, sempre a Saronno, per una caduta accidentale di una donna di 80 anni; trasportata all’ospedale cittadino, non è grave.

Oggi code in autostrada A8 nel tratto fra Origgio ovest e Legnano, a causa di un incidente che si è verificato poco prima delle 7 ma che ha causato lunghi incollonamenti.

