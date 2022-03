x x

MILANO – “C’è grande preoccupazione, seguiamo costantemente l’evoluzione e stiamo lavorando per cercare di dare risposte concrete ai cittadini ucraini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando l’impegno assunto per aiutare la popolazione dell’Ucraina protagonista del conflitto bellico con la Russia.

“Sono in contatto costante con la onlus Soleterre, che opera a stretto contattato con l’Irccs San Matteo di Pavia, e – ha aggiunto il governatore – che ha una rete consolidata in Ucraina. Abbiamo dato la nostra disponibilità a ospitare i bambini malati oncologici trasferendoli prima in Polonia e poi in Lombardia. Una volta arrivati in Italia sarebbero accolti proprio al San Matteo di Pavia e all’Istituto dei Tumori di Milano che hanno già dato la loro disponibilità”. “Stiamo inoltre organizzando, sempre con Soleterre e con la Croce Rossa Internazionale, trasporti di medicinali. Siamo al lavoro con grande impegno – ha concluso Fontana – e, proprio per questo, ho rinunciato alla programmata trasferta di Dubai dove avremmo presentato le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026”.

