SARONNO – Radio Orizzonti in Rete, il programma radiofonico che informa sui servizi e sulle associazioni saronnesi, torna con un nuovo episodio: l’ospite della giornata del 3 marzo alle 10.30 e alle 19.15 sarà Rete Rosa.

L’Associazione Rete Rosa ODV opera per prevenire e contrastare la violenza sulle donne in tutte le sue forme: fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking. Psicologhe, legali e un’educatrice, con volontarie formate all’ascolto e all’accoglienza, offrono alle donne che subiscono violenza sevizi a sostegno del loro percorso di liberazione. Per questo obiettivo Rete Rosa lavora in rete con le Istituzioni e le associazioni del territorio. Il Centro Territoriale Antiviolenza, con sede in Via Petrarca,1 (angolo via Piave), risponde ad informazioni al numero 02 21065826, o all’indirizzo mail [email protected] Ulteriori informazioni sul sito www.reterosa.eu

(foto d’archivio: un momento a Radio Orizzonti)

02032022

