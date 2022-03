x x

SARONNO – Quando hanno visto il sangue che ha perso dopo l’incidente hanno pensato al peggio. Fortunatamente però i testimoni dell’investimento di pedone avvenuto ieri sera alle 19 sono stati subito rassicurati dai sanitari che hanno confermato che la donna non era in pericolo di vita.

E’ lo scenario dell’incidente avvenuto ieri sera in via Colombo l’arteria che corre tra l’ospedale e la Robur. Proprio all’altezza dell’intersezione con via Volpi si è verificato l’investimento con la 54enne colpita, mentre attraversava la strada, da una Chrysler Grand Voyager guidata da un 50enne residente in città. L’impatto ha ferito la 54enne che è finita a terra non ha perso conoscenza ma i passanti e gli automobilisti, compresa la 50enne, erano decisamente preoccupanti mentre davano l’allarme.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’auto infermieristica di Misinto. E’ intervenuta anche la polizia locale che ha deviato il traffico per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza. E poi ha effettuato i rilievi per determinare le cause del sinistro. Intorno alle 19,30 la donna è stata portata in codice verde all’ospedale di Saronno.

