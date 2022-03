x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta dei sindaci di città metropolitana tra cui Nilde Moretti di Solaro che vista la crisi ucraina chiede di ridurre di almeno un grado la temperatura dei generatori di calore.

Cari concittadini,

la guerra che si sta combattendo in Ucraina tocca ognuno di noi per le atroci sofferenze che sta affrontando il popolo ucraino costretto a subire un’invasione che minaccia la libertà e la democrazia, oltre la vita di migliaia di donne, uomini e bambini.

Il nostro auspicio è quello che le mediazioni internazionali riportino al più presto la pace e si depongano le armi.

Quanto sta accadendo, le azioni che la Russia sta mettendo in campo, oltre a toccare le nostre coscienze e minare ogni principio di civiltà, hanno ricadute sulla nostra quotidianità a partire dagli approvvigionamenti energetici che tanto dipendono dalla forniture russe.

La comunità internazionale ha predisposto e sta predisponendo una serie di iniziative che limitino l’influenza della Russia, ma anche noi possiamo fare qualcosa, ognuno nel suo piccolo, ma che può diventare un gesto molto significativo.

Il nostro appello è quello di ridurre di almeno un grado la temperatura dei generatori di calore che oggi riscaldano le nostre case, tutte le strutture pubbliche, le attività commerciali e produttive, fin quando la crisi ucraina non sarà risolta. Noi inizieremo a ridurre la temperatura e l’orario di accensione negli edifici comunali.

Magari avvertiremo un po’ di freddo ma quella sensazione ci sensibilizzerà ancora di più a comprendere e a fare nostre le sofferenze che sta patendo il popolo ucraino. Un brivido di freddo che scalderà i nostri cuori nella speranza che i leader internazionali fermino la guerra.

Grazie a tutti coloro che si uniranno a queste iniziativa di solidarietà e condivisione per non lasciare solo nessuno.



I SINDACI DELLA CITTÀ METROPOLITA DI MILANO

Arese Michela Palestra

Arluno Moreno Agolli

Assago Lara Carano

Baranzate Luca Elia

Basiglio Lidia Reale

Bellinzago Lombardo Angela Comelli

Besate Gian Pietro Beltrami

Binasco Riccardo Benvegnu

Bollate Francesco Vassallo

Bubbiano Patrizia Gentile

Busto Garolfo Susanna Biondi

Calvignasco Giuseppe Gandini

Cambiago Grazia Mangiagalli

Carpiano Paolo Branca

Casarile Silvana Cantoro

Castano Primo Giuseppe Pignatiello

Cerro al Lambro Gianluca Di Cesare

Cesano Boscone Simone Negri

Cormano Luigi Magistro

Cornaredo Yuri Santagostino

Corsico Stefano Martino Ventura

Dairago Paola Rolfi

Dresano Vito Penta

Gaggiano Sergio Perfetti

Gessate Lucia Mantegazza

Gorgonzola Angelo Stucchi

Gudo Visconti Omar Cirulli

Inveruno Sara Bettinelli

Lacchiarella Antonella Violi

Legnano Lorenzo Radice

Liscate Lorenzo Fucci

Locate di Triulzi Davide Serranò

Masate Pamela Tumiati

Melegnano Rodolfo Bertoli

Morimondo Marco Marelli

Motta Visconti Primo De Giuli

Nosate Roberto Cattaneo

Novate Milanese Daniela Maldini

Noviglio Nadia Verduci

Opera Barbara Barbieri

Ozzero Guglielmo Villani

Paderno Dugnano Ezio Casati

Paullo Federico Lorenzini

Pero Maria Rosa Belotti

Pieve Emanuele Paolo Festa

Pioltello Ivonne Cosciotti

Pregnana Milanese Angelo Bosani

Rho Andrea Orlandi

Rodano Roberta Maietti

Rosate Carlo Tarantola

San Donato Milanese Andrea Checchi

San Zenone al Lambro Arianna Tronconi

Segrate Paolo Micheli

Settimo Milanese Sara Santagostino

Solaro Nilde Moretti

Trezzano Rosa Diego Cataldo

Trezzano sul Naviglio Fabio Bottero

Truccazzano Franco De Gregorio

Vernate Carmen Manduca

Vignate Paolo Gobbi

Vimodrone Dario Veneroni

Vittuone Laura Bonfadini

Vizzolo Predabissi Luisa Salvatori

Zibido San Giacomo Sonia Belloli

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn