LIMBIATE/VAREDO – Le amministrazioni comunali di Limbiate e Varedo sono impegnate in queste ore nell’organizzazione di ricongiungimenti familiari per gli ucraini che hanno parenti già residenti nei due comuni.

Il sindaco Antonio Romeo ha cominciato nella giornata di ieri a ricevere i cittadini di nazionalità ucraina (un centinaio circa) che stanno attendendo l’arrivo di parenti dalle zone di guerra. Il primo cittadino ha garantito, infatti, l’aiuto del Comune di Limbiate sia per quanto riguarda una risposta pronta alle prime necessità al momento del loro arrivo sia sul fronte dell’individuazione di famiglie che possano offrire ospitalità temporanea.

Stesso discorso a Varedo, dove l’amministrazione si è mobilitata anche con le associazioni per offrire supporto ai parenti degli ucraini residenti in paese (circa 60).

Per domani 3 marzo, alle 18.30 in piazza della Repubblica, il Comitato per la Pace di Limbiate ha organizzato un presidio contro la guerra, sostenuto da Pd, M5Stelle, Limbiate Solidale, Anpi e tante associazioni del territorio.

Da lunedì, il Municipio di Limbiate e Villa Mella di sera si tingono dei colori blu e giallo della bandiera Ucraina.

02032022