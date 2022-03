Accoltellamento moglie a Limbiate: il video dei carabinieri

x x

LIMBIATE – Tentato omicidio a Limbiate, restano gravi le condizioni della donna che la scorsa notte è stata accoltellata dal marito, dal quale si stava separando. I carabinieri della Compagnia hanno intanto chiarito tutti i contorni della vicenda, ed arrestato l’autore dell’accoltellamento.

Da una prima ricostruzione della dinamica l’uomo, che vive abitualmente a Bari, ha atteso nascosto nel parcheggio pubblico che la donna uscisse di casa per recarsi al lavoro aggredendola di spalle, per poi infierirle diverse coltellate alla schiena. La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Monza, dove è ora attualmente sottoposta alle cure dei medici. L’uomo verrà tradotto in carcere, in attesa di essere interrogato.

