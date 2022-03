x x

CERRO MAGGIORE – E’ stato il bomber Maugeri a decidere la sfida fra l’Aurora Cmc Uboldese e la Solese, recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Promozione andata in scena mercoledì sera sul campo di Cerro Maggiore. Decisiva, dopo 23 minuti del primo tempo, l’azione nata da una intuizione di Niesi con passaggio smarcante per il centravanti, in mezzo all’area, con conclusione vincente del cannoniere.

Aurora Cmc Uboldese–Solese 1-0

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Schulz, Di Bartolo, Vernocchi, Gianforti (11’ st Risi), Alberti (37’ st De Benedittis), Velocci (20’ st Micalizzi), Maiorano, Montani (43’ st Ceriani), Niesi, Maugeri. A disposizione: Lucca, Castiglioni, Costa, Besati. All. Gilardengo.

SOLESE: Mauri, Bezzi (15’ st Ugolino), Mottura, Chyupak, Tremolada, Ponti, Decarlo (22’ st Serpieri), Riboldi, Suppa (27’ st Ferrante), Lopez (40’ st Fossati), Perotti. A disposizione Bonanomi, Cantarella, Leo, Rudello. All. Villa.

Arbitro: Enis di Como.

Marcatore: 23′ pt Maugeri 23’ (A).

(foto archivio: precedente incontro dell’Aurora Cmc Uboldese)

