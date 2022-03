x x

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona si torna festeggiare carnevale con un appuntamento nel centro storico dedicato a tutte le famiglie. Sabato 5 marzo dalle 15, nella centralissima piazza Giuseppe Garibaldi, il Comune di Castiglione Olona in collaborazione con Amici di Castiglione, KubeArt e Pro Loco presentano “Carnevale 2022”, un pomeriggio dedicato ai più piccoli all’insegna del divertimento con tante maschere, stelle filanti, coriandoli e musica. Nel corso dell’iniziativa si potrà partecipare ad una speciale caccia al tesoro, al concorso per premiare la mascherina più bella ed ovviamente all’immancabile merenda finale.



L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti anti-covid alla data dell’evento. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

(foto archivio: una precedente festadi carnevale in un comune della zona)

