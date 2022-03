x x

CARONNO PERTUSELLA – Un magazzino con materiale vari dimenticati da tempo è stato teatro dell’incendio spento mercoledì sera dai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Alcuni passanti hanno chiamato la centrale unica delle emergenze vedendo del fumo in via Trieste. Arrivati sul posto i pompieri hanno trovato un magazzino dove era in corso un’incendio. In poco meno di un’ora armati di manichette e autoprotettori i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme.

Come detto a bruciare sono stati vecchi arredi e molta lana di roccia. Domato l’incendio i vigili hanno realizzato tutti gli accertamenti del caso per risalire alle cause dell’incendio che non ha provocato danni alla struttura. Le fiamme sono divampate a poca distanza dell’ex salumificio al centro di un impegnativo intervento nel mese di gennaio.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn