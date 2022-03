x x

SARONNO – L’attività di Officina Vivaio prosegue con due nuovi appuntamenti che apporteranno qualche variazione rispetto al calendario annunciato a gennaio.

È previsto per mercoledì 9 marzo l’incontro dal titolo “Lo sviluppo industriale di Saronno tra ‘800 e ‘900: le ragioni di un nuovo museo per la città e i suoi archivi”, un lungo sguardo sulla storia produttiva della nostra città e sul perché all’interno del progetto sia stata prevista una struttura dedicata a uno spazio museale, che verrà poi inserita nell’ambito dei “Beni Comuni” e quindi gestita da una governance che farà capo ai cittadini. Due i relatori della serata. Il primo sarà lo studioso dell’arte Sergio Beato, che farà un approfondito excursus sulle tante aziende che hanno interessato Saronno e i suoi abitanti (tra le altre, Lazzaroni, Cemsa, Fimi, Lesa e ovviamente Isotta Fraschini). Un intervento sviluppato nell’ambito del ciclo di conferenze ideato dall’Assessora del Comune di Saronno Laura Succi sull’evoluzione architettonica della città negli scorsi due secoli. Il secondo, invece, sarà Pierluigi Piano, archivista di Stato e direttore emerito presso la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, che illustrerà l’importanza del tema degli archivi, riguardo al quale Saronno ha molto da dire e da dare.

Martedì 15 marzo, invece, sarà la volta dell’incontro dal titolo “La carta dell’habitat e il residenziale nell’area ex-Isotta Fraschini”, durante il quale verrà approfondito l’intervento residenziale sull’area (con i servizi annessi), inquadrandolo nel solco culturale della “Carta dell’Habitat”, pamphlet seminale sul tema dell’abitare a cura di Alessandro Maggioni – relatore della serata – e Giancarlo Consonni, che già abbiamo avuto il piacere di ospitare nel nostro percorso. Maggioni, architetto, è presidente di Confcooperative, un consorzio creato nel 1973 da Acli Milano e Cisl, su intuizione e iniziativa del Cardinal Martini, che raggruppa 30 diverse Cooperative storiche diffuse sul territorio nazionale, tra cui anche la Cooperativa Sociale Saronnese. Sarà quindi nuovamente un appuntamento dedicato ai temi urbanistici e ai loro risvolti socioeconomici, con sullo sfondo, questa volta, il progetto concreto di Saronno.

Come sempre, la serata sarà anche trasmessa in streaming sui canali social di Vivaio Saronno e le domande più interessanti verranno sottoposte ai relatori. Tutti coloro che volessero partecipare in presenza, devono prenotare il proprio posto sul sito vivaiosaronno.org/events. L’accesso sarà regolamentato, fino a esaurimento posti, secondo le normative Covid vigenti.

