x x

CARONNO PERTUSELLA – “In un momento particolarmente difficile per il nostro continente, anche i nostri Esordienti e i nostri Pulcini hanno voluto dare un messaggio semplice ma deciso: “Basta guerra!” Come spesso accade in questi casi, sono i bambini a dare l’esempio ai più grandi. Così i nostri 2010 e i nostri 2011, impegnati rispettivamente sul campo di Bernate contro l’Eracle Sport e in casa sabato pomeriggio, hanno fatto sentire la loro voce. La bandiera dell’Ucraina che sventola tra le due realtà e un messaggio diretto: “Stop War”. I dirigenti della Caronnese sottolineano l’iniziativa di sensibilizzazione per la pace e solidarietà con l’Ucraina del settore giovanile rossoblù.

Un gesto semplice ma pieno di significato, che ha ricevuto un lungo e sentito applauso da parte del pubblico presente alle partite. Con un pensiero rivolto in particolar modo ai giovani bambini ucraini che stanno vivendo momenti difficili. Con la speranza che il calcio possa fare la sua parte e che i bambini tornino presto a divertirsi.

02032022