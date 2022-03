x x

SARONNO – Non è stato necessario l’intervento della polizia locale per restituire ad una saronnese il portafoglio che aveva perso per strada. A trovarlo una donna residente in città che ha pensato di portarlo alla stazione dei carabinieri di via Manzoni. L’invito però è stato quello di consegnarlo al comando di polizia locale in Municipio dove più di frequente si rivolgono le persone che smarriscono oggetti.

Ed infatti, per una fortuita coincidenza, proprio mentre la saronnese spiegava agli agenti dove aveva trovato il portafoglio in comando è arrivata la proprietaria che ha fornito tutti i dettagli necessari per provare di averlo smarrito lei.

La saronnese ha tirato un bel sospiro di sollievo visto che all’interno del portafoglio c’era il denaro che aveva con sè (alcune decine di euro) ma soprattutto tutti i documenti.

Una disavventura con lieto fine che si è conclusa senza nemmeno la necessità di un verbale o di un passaggio burocratico visto che lo scambio è avvenuto si in polizia locale ma direttamente tra le due donne.

