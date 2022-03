x x

ARESE – Carnevale è alle porte e la festa più colorata dell’anno sta per arrivare! Tanti personaggi aspettano tutti i bimbi con diverse attività a tema: partendo da Frozen, passando per i Super Eroi, concludendo con gli immancabili Minions! Il 3, 4 e 5 marzo Il Centro di via Luraghi ad Arese si riempie di colori per vivere un’esperienza davvero emozionante e divertente.

Il pomeriggio di giovedì 3 marzo è stato nel segno dei personaggi di Frozen: Olaf, Anna ed Elsa hanno portato emozionanti sorprese per tutti i bimbi. Oggi venerdì 4 marzo, dalle 15 alle 19 è la volta di 3 Super Eroi. Ognuno con le sue caratteristiche, ma tutti accomunati con l’obiettivo di far prevalere il bene sul male! Tanti sono i giochi organizzati per far divertire i bimbi e regalare loro un ricordo prezioso.

Sabato 5 marzo, alla stessa ora, arrivano a Il Centro gli amatissimi Minions: una conclusione di questo Carnevale pieno di tenerezza e grandi risate con il loro linguaggio incomprensibile! Queste giornate si svolgono nell’area eventi, accanto alla pista di pattinaggio sul ghiaccio al primo piano de Il Centro. Ancora fino al 6 marzo è possibile accederci per le ultime pattinate invernali.

Un’occasione per sorridere e divertirsi con i personaggi più amati dai bimbi, rubando loro un sorriso in un momento di leggerezza e svago per tutte le famiglie.

