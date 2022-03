x x

CARONNO PERTUSELLA – Civico 2030 promuove una raccolta fondi destinata a Terre Des Hommes, associazione presente in Ucraina dal 2015 con attività di supporto psicosociale.

“Per noi – si legge nell’appello della lista civica caronnese – un futuro sostenibile è un futuro di pace. Per questo ti invitiamo a partecipare alla raccolta fondi: ogni contributo conta.”

I fondi raccolti serviranno per distribuire le forniture necessarie per garantire la continuità dei reparti di emergenza e di pediatria e

offrire assistenza psicosociale ai minori in questa situazione di emergenza.

“Abbiamo scelto – spiegano – di effettuare donazioni in denaro, seguendo le indicazioni che abbiamo ricevuto da tutte le Organizzazioni Non Governative che abbiamo sentito in questi giorni, come Unhcr, Croce Rossa, Terre Des Hommes, Caritas. Le forniture necessarie possono essere acquistate nei Paesi limitrofi ed è più facile avere una garanzia circa la loro destinazione.”

Per partecipare alla raccolta fondi seguire questo link.

