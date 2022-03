x x

COGLIATE – Disco verde a Cogliate al bilancio di previsione; il sindaco Andrea Basilico riepiloga tutti gli interventi che sono stati programmati. “Con il nuovo bilancio di previsione l’Amministrazione comunale va a finanziare molti nuovi interventi per proseguire nell’azione di rilancio del paese: asfaltatura di via Comasinella, realizzazione percorso ciclopedonale su via Milano, per collegare la frazione di Cascina Nuova. Prevista anche la realizzazione dell’area di addestramento cinofilo di via Donegani e la riqualificazione della piattaforma ecologica oltre alla riasfaltatura dei marciapiedi di via Rovelli, via De Gasperi e via Minoretti; e la riasfaltatura del percorso pedonale del parco di via De Gasperi con realizzazione di una nuova area di sky fitness inclusiva. In programma inoltre la rimozione dell’amianto della tettoia delle scuole medie e la messa a norma impianto semaforico di via Volta, la riattivazione semaforo pedonale di via Battisti ed ulteriori interventi per sicurezza stradale”.

Prosegue il sindaco: “Abbiamo posto in calendario anche la realizzazione dei rialzi di carreggiata e l’implementazione della segnaletica verticale per rallentare i veicoli in via Piave e via Volta. Contestualmente è partita la procedura per affidare i lavori per partire con le opere per riqualificare Palazzo Rovelli e realizzare la nuova piazza. E’ doveroso un ringraziamento ai funzionari dei servizi dell’ente che stanno veramente gestendo una mole incredibile di lavoro per poter arrivare a fare tutto questo!”

(foto: lavori in un parco cogliatese)

04032022