SARONNO/SARONNESE – Tanti gli appuntamenti e le feste dedicate al Carnevale 2022 senza dimenticare anche lo spettacolo di questa sera proposto per raccogliere fondi per la lega italiana per la lotto contro i tumori.

Venerdì 4 Marzo

COGLIATE – Alle 15, nei locali della biblioteca di via Rimembranze 13, “Festa di Carnevale in biblioteca”: pomeriggio di letture e realizzazione di lavoretti per bambini dai 4 ai 10 anni. Informazioni al numero 0296460672.

MISINTO – Dalle 16 alle 17.30, nei locali della biblioteca civica in piazza Pietro Mosca 9, viene proposto “Carnevale per bambini” con laboratorio di lettura e lavoretti per bambini dai 4 ai 10 anni. Informazioni e prenotazioni al numero 0296721010.

SARONNO – Alle 21, al teatro Regina Pacis di via Roma 116, la compagnia teatrale “Dietro le quinte” propone gli spettacoli “Tutto può succedere” e “Spacca il centesimo” per la regia di Elvira Ruocco. L’ingresso è ad offerta libera a favore di Lilt – lega italiana per la lotta contro i tumori associazione di Varese.

Sabato 5 Marzo

ORIGGIO – Appuntamento alle 14,30 all’oratorio maschile di via Piantanida 26 per la “Festa di Carnevale” e con il concorso “Mascherina d’oro” dove verranno premiato le maschere ed i costumi più originali. Non mancherà l’intrattenimento, i giochi e frittelle dolci.

SARONNO – Dalle 15 torna per le vie del centro “Carnevale 2022” con animazione itinerante P.I.C (pronto intervento clown) proposto dall’assessorato alla cultura del comune e Proloco Saronno (in foto una passata edizione). Maggiori informazioni al sito www.prolocosaronno.com.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Io, Vincent Van Gogh” di e con Corrado d’Elia. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 6 Marzo

MILANO – Ultima replica dello spettacolo “Il nodo” con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna al teatro Parenti di via Pier Lombardo 14. Informazioni all’e-mail [email protected] o al numero di telefono 0259995206.

GERENZANO – Alle 15, in collabora con Fiab Saronno e con la guida del professor Sergio Beato viene organizzata una visita alla scoperta e riscoperta dei tesori dell’arte del territorio saronnese come la chiesa di san Giacomo. Ritrovo alle 14.15 in piazza Libertà a Saronno, il percorso di circa 15km è facilissimo e adatto a tutti e per la visita è richiesta un’offerta libera. Info https://fiabciclocittavarese.it/category/saronno/.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?