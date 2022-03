x x

SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale alle Politiche sociali, Ilaria Pagani, stanno coordinando il tavolo di lavoro che si occupa della gestione dell’accoglienza dei profughi ucraini: “Grazie allo straordinario impegno della comunità pastorale “Crocifisso risorto”, della Caritas, di Fondazione Casa di Marta e del Centro islamico, sono state organizzate diverse azioni ed è importante per tutti i concittadini generosi che vogliono aiutare in qualche modo tenere presenti queste indicazioni: per domande, richieste, offerte di collaborazione volontaria chiamare il numero di Saronno amica allo 0282398518 che farà da filtro per il centro di Ascolto della Caritas, da lunedì 7 marzo, monitorando le indicazioni aggiornate sul sito del Comune di Saronno”. Lo fa sapere l’ente locale.

Per l‘accoglienza di profughi in famiglia è possibile chiamare il numero di Saronno amica, sempre da lunedì 7 marzo. In attesa di ulteriori indicazioni della Prefettura: “Per ora – spiegano da Comune – l’accoglienza è solo nelle famiglie”.

Per quanto riguarda le donazioni di cibo, vestiti, medicinali il punto di riferimento sarà Casa di Marta. Per ora non ci sono indicazioni precise. Aspettiamo precisazioni nei prossimi giorni monitorando il sito di Casa di Marta .

Donazioni in denaro: le donazioni possono essere fatte confluire a Caritas Ambrosiana con causale “offerta Conflitti in Ucraina” in posta: C.C.P.13576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus, via San Bernardino 4 20122 Milano; con bonifico: C/C Banco Bpm Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN IT82Q0503401647000000064700; con carta di credito online: donazioni.cartasambrosiana.it.

Quaresima di carità: la comunità cristiana di Saronno organizzerà una domenica speciale di raccolta delle offerte a messa per gli adulti (i ragazzi ogni domenica e a catechismo seguiranno un loro percorso di aiuto.

