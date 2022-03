x x

SARONNO / ORIGGIO / LIMBIATE – A Origgio per una caduta dalla bicicletta un pensionato del posto, di 85 anni, è rimasto contuso: è successo ieri alle 17.25 in via Carso, sul posto è accorsa l’ambulanza del Sos Uboldo. Il ciclista è stato medicato direttamente sull’autolettiga, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Saronno ieri alle 12.15 in via Frua per uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta è rimasto ferito un ragazzo di 20 anni, trasportato all’ospedale di Saronno con l’ambulanza della Croce rossa, ha riportato alcune contusioni ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri, per i rilievi dell’incidente.

A Limbiate ieri incidente stradale in via Monte Grappa, alle 14.30: per una caduta dalla motocicletta è rimasto contuso un ragazzo di 14 anni, soccorso da una pattuglia della polizia locale e dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno, che lo ha infine trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è grave.

04032022