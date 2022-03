x x

SARONNO – Per evitare le informazioni scorrette circolate in questi giorni e rendere più efficace il lavoro di tutti gli operatori, a seguito di una riunione di coordinamento la Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” con Caritas e Fondazione Casa di Marta offre alcune prime indicazioni pratiche:

1) DOMANDE, RICHIESTE, OFFERTE DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA chiamare il numero di Saronno Amica 02.82398518 (che farà da filtro per il centro di Ascolto della Caritas) da lunedì 3 marzo, monitorando le indicazioni aggiornate sul sito del Comune di Saronno;

2) ACCOGLIENZA PROFUGHI IN FAMIGLIA chiamare il numero di Saronno Amica (che farà da primo filtro per il centro di ascolto Caritas) da lunedì 3 marzo. In attesa di ulteriori indicazioni della prefettura per ora l’accoglienza è solo nelle famiglie;

3) DONAZIONI DI CIBO, VESTITI, MEDICINALI

il punto di riferimento è Casa di Marta. Monitoriamo il sito di Casa di Marta per avere aggiornate indicazioni sul da farsi

4) DONAZIONI IN DENARO le donazioni vanno fatte confluire a CARITAS AMBROSIANA con causale offerta CONFLITTO IN UCRAINA

in posta: C.C.P.13576228 intestato a CARITAS AMBROSIANA ONLUS, via S. Bernardino 4 20122 Milano con bonifico: C/C pressp BANCO BPM MILANO, intestato a caritas Ambrosiana Onlus IBAN IT82Q0503401647000000064700 con carta di credito online:donazioni.cartasambrosiana.it

5) QUARESIMA DI CARITA’la comunità cristiana di Saronno organizzerà una domenica speciale di raccolta delle offerte a Messa per gli adulti (i ragazzi ogni domenica e a catechismo seguiranno un loro percorso di aiuto allargato al mondo e alla speranza che li deve sostenere in questo tempo)

