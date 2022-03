x x

SARONNO – Una maxi gru ha trovato posto questa mattina in via Manzoni, per le annunciate opere di manutenzione del condominio vicino all’incrocio con via Roma. Si tratta di una serie di lavori previsti: già ieri l’Amministrazione civica aveva informato che nella giornata odierna sarebbero iniziati i lavori di montaggio delle gru necessarie per gli interventi allo stabile. Per agevolare l’operazione, la circolazione in un tratto di via Roma e via Manzoni è stata interrotta. L’ordinanza in vigore dalle ore 6 alle 19 del 4 marzo stabilisce il divieto di sosta e circolazione (eccetto residenti e mezzi autorizzati) in via Manzoni.

(foto: la maxi gru che è stata posizionata questa mattina in via Manzoni, per le annunciate opere)

04032022