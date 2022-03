x x

SARONNO – Traffico in tilt con lunghe code e rallentamenti alle porte di Saronno: mattinata di passione per gli automobilisti che devono attraversare il territorio della città degli amaretti e per i residenti che devono uscire di casa.

L’origine? Il cantiere per il montaggio di una gru in via Manzoni. Negli ultimi giorni l’ordinanza è stata resa nota, anche da ilSaronno, con

– divieto di sosta e circolazione (eccetto residenti e mezzi autorizzati) in via Manzoni;

– divieto di transito (eccetto residenti e autorizzati) in via Roma (tratto tra via Visconti e via Manzoni);

– deviazione del traffico in via Parini e via Visconti;

– trasporto urbano deviato in via Frua/Colombo e in via Miola/Piave.

A creare problemi stamattina è stata però la chiusura di via Roma dalla rotonda con via Piave (invece che dall’intersezione con via Visconti) che ha costretto a lunghe deviazioni e provocato un intasamento fino alla Cassina Ferrara, alla Monza-Saronno e alle porte di Solaro. Diverse anche le chiamate alla polizia locale da chi avendo necessità di recarsi in via Roma era a caccia di percorsi alternativi.

