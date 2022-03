x x

SARONNO – Giovedì 3 marzo il gruppo degli Architetti del Saronnese si è ritrovato per una nuova colazione solidale. L’appuntamento questa volta era dedicato alla raccolta di donazioni per l’iniziativa dell’Unicef denominata “Emergenza Ucraina”, finalizzata a fornire acqua pulita, coperte per ripararsi dal freddo, cure mediche di base, kit per l’igiene personale e assistenza psico-sociale.

Destinatari di questa iniziativa sono i bambini “tanto lungo la linea di contatto tra le aree controllate dal governo ucraino e quelle separatiste di Donetsk e Luhansk, al confine tra Ucraina e Russia, che nel resto del paese”. Una decina le donazioni dei partecipanti in presenza, altrettante quelle “da remoto”, per una somma complessiva di poco inferiore al migliaio di euro.



Nell’occasione si sono affrontati anche argomenti inerenti la professione e di approfondimento culturale, da aprire nei prossimi mesi alla partecipazione dei cittadini saronnesi.

