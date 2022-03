Aiuti all’Ucraina: raccolta anche a Ceriano

CERIANO LAGHETTO – L’assessorato alla Protezione civile del Comune di Ceriano Laghetto organizza una raccolta di beni destinati alla popolazione ucraina. Sarà possibile donare beni di prima necessità nella giornata di sabato 12 marzo alla sala “Gianfranco Miglio” del Municipio, in piazza Lombardia.

Verranno raccolti generi alimentari di lunga conservazione, beni per l’igiene della persona, pannolini, prodotti sanitari, disinfettanti, garze, bende, telo isotermico, kit per il primo soccorso, sacchi a pelo, coperte, piumoni, lenzuola. “Non si ritira vestiario. Tutto il materiale – comunicano dal Comune – sarà consegnato ad un nucleo di volontari dell’Ufficio cooperazione e protezione civile nel Comune della città di Lublin in Polonia, paese di confine, che sta accogliendo le migliaia di sfollati in arrivo ogni giorno – anziani, donne e bambini – che scappano dai loro paesi in Ucraina”.

Per informazioni ci si può rivolgere all’assessore municipale alla Protezione civile, Antonio Magnani, contattando l’indirizzo email [email protected]

(foto archivio: l’assessore comunale Antonio Magnani)

05032022