Aiuti ucraina, partiti quelli del centro islamico di Saronno: “284 volte grazie!” (video)

SARONNO – “289 volte grazie! 289 come le singole donazioni che abbiamo ricevuto a favore della popolazione ucraina”. A parlare i responsabili del centro islamico di via Grieg a Saronno, che l’altro ieri avevano lanciato una raccolta di generi di prima necessità per l’Ucraina.

Nelle ultime 48 ore, ricordano dal centro islamico, “abbiamo organizzato e raccolto beni alimentari, capi d’abbigliamento e medicinali, sia da parte dei nostri fedeli che da parte della cittadinanza saronnese e delle città limitrofe da destinare alla comunità civile ucraina colpita dalla guerra. I nostri volontari sono partiti ieri pomeriggio per dirigersi verso il territorio ucraino e consegnare questi preziosi beni ai nostri fratelli e sorelle in fuga dalle proprie case”.

04032022