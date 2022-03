x x

SARONNO- Torna in campo l’Az Robur Saronno. Dopo la pausa, inizia il girone Gold del campionato di Serie C Gold maschile. I biancoazzurri giocheranno nella serata di sabato alle 21 sul campo di Iseo. Partita fondamentale, per iniziare con il piede giusto il girone e mandare un messaggio alle dirette avversarie. Ma non sarà una partita facile, visto il livello degli avversari e il momento della stagione.

Nella prima parte del campionato i saronnesi hanno avuto una lunga serie di vittorie no stop interrotta solo da alcuni risultati negativi sul finale di stagione.

Giacomo Rimoldi

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn