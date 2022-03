x x

SARONNO – Un po’ a sorpresa nel consiglio comunale che ha approvato il bilancio di previsione non se ne è parlato ma, con una votazione ad hoc, l’assemblea cittadina ha approvato le modifiche delle aliquote dell’addizionale Irpef. Tema affrontato dall’assessore Mimmo D’Amato in commissione Bilancio.

“Anche se era nostra intenzione non intervenire con una variazione sulle aliquote – ha spiegato l’assessore al Bilancio – in presenza di conferma delle dimensioni delle entrate è stato comunque necessario agire su questa parte perchè con la legge del bilancio sono state modificate le fasce di reddito sui cui viene calcolato Irpef. Siccome l’addizionale Irpef è legata agli scaglioni abbiamo dovuto intervenire per garantire un gettito invariato alla città”.

“La riforma prevede una sostanziale riduzione dell’Irper dal secondo scaglione in avanti e in maniera molto decisa negli scaglioni 3 e 4 – ha chiarito D’Amato – questo ci ha obbligato a modificare le nostre aliquote perchè lo scaglione quarto e quinto non esistono più e ce n’è uno unico”

“Nel 2021 le aliquote andavano da 0,40 a 0,65 mentre nel 2021 da 0,40 a 0,61 ma ad essere cambiati sono anche gli scaglioni. Per garantire una costanza di gettito abbiamo diviso l’ultimo scaglione di reddito applicando una aliquota media. Abbiamo fatto delle lunghe simulazione e gli scaglioni che hanno un’aliquota più alta sono quelli che hanno un maggior vantaggio fiscale delle nuove disposizioni nazionali. Inoltre quei 3 scaglioni, in termini di numero di cittadini contribuenti, sono una percentuale decisamente molto bassa rispetto alla maggioranza della popolazione saronnese. Le prime tre fasce, ad esempio, non vedono modifiche per l’addizionale e rappresentano il 80% della popolazione”.

In sostanza gli aumenti interesseranno la fascia da 50 mila a 55 mila ossia l’1,89% della popolazione e quella tra 55 mila e 75 mila ossia il 4,36% della popolazione. Prevista una riduzione invece per la fascia oltre i 75 mila euro che è pari al 4,96 % dei saronnesi. “Quelle fasce che subiscono un incremento – rimarca D’Amato – hanno un vantaggio legato alla riduzione dell’aliquota Irpef. Sono quindi aumenti abbastanza innocui per i cittadini ma che permettono di garantire un’invarianza di gettito da addizionale Irpef per le casse comunali. E’ chiaro che con un bilancio rigido come il nostro non avremmo potuto gestire una riduzione di gettito se non con una riduzione di spese e quindi abbiamo preferito lasciare un’invarianza garantendo una contribuzione, per quanto incrementata, abbastanza innocua perchè in gran parte sterilizzata dalla riduzione dell’aliquota Irpef”.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn